Глава МИД Сирии призвал к консолидации международных усилий для оказания помощи Газе

Фейсал Микдад предупредил об опасности дальнейшей эскалации конфликта и усугубления гуманитарной ситуации в анклаве

БЕЙРУТ, 31 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым подчеркнул необходимость консолидации международных усилий для оказания помощи палестинцам в секторе Газа.

"Необходима консолидация международных усилий, чтобы остановить преступления, совершаемые Израилем, а также оказать многоплановую помощь палестинскому народу [Газы]", - приводит слова Микдада государственное агентство SANA.

Глава МИД Сирии также предупредил об опасности дальнейшей эскалации конфликта и усугубления гуманитарной ситуации в анклаве.