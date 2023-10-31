31 октября, 16:34,
обновлено 31 октября, 17:23
Палестино-израильский конфликт

Глава МИД Сирии призвал к консолидации международных усилий для оказания помощи Газе

Фейсал Микдад предупредил об опасности дальнейшей эскалации конфликта и усугубления гуманитарной ситуации в анклаве

БЕЙРУТ, 31 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым подчеркнул необходимость консолидации международных усилий для оказания помощи палестинцам в секторе Газа.

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"Необходима консолидация международных усилий, чтобы остановить преступления, совершаемые Израилем, а также оказать многоплановую помощь палестинскому народу [Газы]", - приводит слова Микдада государственное агентство SANA.

Глава МИД Сирии также предупредил об опасности дальнейшей эскалации конфликта и усугубления гуманитарной ситуации в анклаве. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичПалестинаСирияРоссияПалестино-израильский конфликт
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