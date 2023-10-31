Гутерриш в связи с Газой призвал помнить, что гуманитарное право - это не карта меню

Нормам этого права необходимо следовать в обязательном порядке, отметил генсек ООН

ООН, 31 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в связи с эскалацией израильско-палестинского конфликта призвал помнить, что нормы международного гуманитарного права нельзя выбирать как блюда из меню, им необходимо следовать в обязательном порядке.

"Международное гуманитарное право устанавливает четкие правила, которые нельзя игнорировать. Это не карта меню, их нельзя применять избирательно. Все стороны должны следовать [международному гуманитарному праву]", - говорится в заявлении генерального секретаря, посвященном ситуации в секторе Газа.

Гутерриш вновь призвал немедленно прекратить огонь и предоставить безопасный гуманитарный доступ в сектор на постоянной основе и в достаточных масштабах. "Уровень гуманитарной поддержки, которая допущена в Газу на данный момент, совершенно неадекватен и несоразмерен нуждам населения Газы, что усугубляет гуманитарную трагедию", - подчеркнул генсек.