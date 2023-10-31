В Счетной палате Украины подтвердили злоупотребления Минобороны при закупке продуктов

По данным Счетной палаты, в перечне закупленных товаров почти 75% "не имеют практического применения как для приготовления пищи в стационарных столовых, так и в полевых условиях"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Министерство обороны Украины в первые шесть месяцев 2023 года закупали продукты питания для военнослужащих по ценам в среднем на 30% выше рыночных. Это следует из доклада Счетной палаты Украины, оказавшегося в распоряжении украинского издания "Наши деньги".

"Обобщенные результаты аудита засвидетельствовали, что <…> в результате непродуктивно использованных бюджетных средств на сумму 7 439,1 млн гривен (почти $204,5 тыс.) приобретение наиболее употребляемых продуктов питания осуществлялось по ценам, которые в среднем на 30% выше рыночных", - говорится в документе.

По данным Счетной палаты, в перечне закупленных товаров почти 75% "не имеют практического применения как для приготовления пищи в стационарных столовых, так и в полевых условиях", но влияют на ценообразование и окончательную стоимость продуктового комплекта. "Наибольший удельный вес в общем объеме поставленных продуктов составляют крупы, макаронные изделия, овощи, специи и соусы, молочные и кисломолочные продукты, замороженные овощи. Самый маленький - крупы быстрого приготовления, рыба, мясо и мясопродукты, напитки, мед, джем, шоколад, орехи и т. д.", - указали в контрольном органе.

В издании проинформировали, что проверка была проведена по обращению антикоррупционного комитета Верховной рады. Как уточняют "Наши деньги", результаты аудита полностью подтверждают данные журналистского расследования о завышенных ценах на продукты питания для Вооруженных сил Украины (ВСУ), обнародованного в нескольких украинских СМИ в январе 2023 года.

Коррупционные скандалы вокруг Министерства обороны Украины разгорелись в 2023 году после публикаций в прессе. В частности, в январе украинское агентство УНИАН и газета "Зеркало недели" опубликовали результаты журналистского расследования, авторы которого на основании некоторых документов выяснили, что военное ведомство закупает продукты для военнослужащих вдвое или втрое дороже, чем можно приобрести в розничных магазинах Киева. Позже в ведомстве последовали отставки. Потеряли посты замминистра Вячеслав Шаповалов, замдиректора департамента госзакупок Богдан Хмельницкий, бывший замглавы "Промоборонэкспорта" Владимир Терещенко. Им предъявлены обвинения в растрате и хищениях.

Однако принятые меры не помогли устранить коррупцию в министерстве. Уже в августе разгорелся очередной скандал, названный на Украине "курткогейтом". Так, журналисты выяснили, что осенью 2022 года военное ведомство заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для ВСУ. Согласно сопроводительным документам, в одной из партий на Украину должны были поставить 4 900 курток на $142 тыс. Однако в итоге цена выросла до $421 тыс. Кроме того, выяснилось, что фирма-поставщик находится не в Турции. Голосеевский районный суд Киева возбудил соответствующее уголовное дело.