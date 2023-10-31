Посол в РФ: выдвинутые Путиным принципы нового миропорядка созвучны видению КНР

Чжан Ханьхуэй отметил, что президент РФ и председатель КНР Си Цзиньпин смотрят далеко вперед и заботятся обо всем мире

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Принципы нового мироустройства, выдвинутые президентом России Владимиром Путиным на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", отражают китайское видение. Об этом заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй в статье, опубликованной в газете "Комсомольская правда".

"Концепция построения сообщества единой судьбы человечества призывает придерживаться принципов равенства и уважения, отказаться от высокомерия и предрассудков, построить еще больше мостов, соединяющих разобщенные цивилизации, и содействовать взаимопониманию людей разных стран, - отметил он. - Не так давно президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" перечислил шесть принципов международных отношений, которым Россия призывает следовать все страны. Эти принципы в полной мере соответствуют и дополняют концепцию построения сообщества единой судьбы человечества".

Дипломат добавил, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин смотрят далеко вперед и заботятся обо всем мире, совместными усилиями они вывели китайско-российские отношения на самый высокий уровень в истории. "Значительно укрепилось стратегическое взаимное доверие между двумя странами, всесторонне развернулось деловое сотрудничество в различных сферах, плодотворным стало сотрудничество по сопряжению инициативы "Один пояс - один путь" и Евразийского экономического союза", - указал посол.