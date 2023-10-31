США считают, что прекращение огня в Газе возможно лишь после нейтрализации ХАМАС

Госсекретарь США Энтони Блинкен высказался за увеличение объемов топлива, доставляемого в сектор Газа

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты согласны с Израилем в том, что прекращение огня в секторе Газа возможно только после нейтрализации тех угроз, которые, по оценке еврейского государства, исходят от радикального палестинского движения ХАМАС. Это подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США, он утвердительно ответил на вопрос о том, разделяет ли он означенную позицию Израиля. "С точки зрения Израиля, прекращения огня не будет до тех пор, пока ХАМАС не прекратит быть угрозой для Государства Израиль. Вы согласны?" - спросил у Блинкена сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина). "Да", - ответил глава внешнеполитического ведомства.

Из его дальнейших высказываний на эту тему фактически следовало, что американская администрация по-прежнему не собирается поддерживать призывы к прекращению огня в Газе, несмотря на большие жертвы среди мирного палестинского населения. "Мы действительно считаем, что должны рассмотреть идеи вроде гуманитарных пауз, чтобы гарантировать доставку помощи тем, кто в ней нуждается, а также защиту [мирных] граждан и их перемещение в безопасные районы", - заявил Блинкен. "Однако у нас не может быть ситуации, при которой наблюдается возвращение к статус-кво. При которой по завершении этого (нынешних боевых действий - прим. ТАСС) ХАМАС вернется к управлению в Газе и обеспечению там так называемой безопасности. Это было бы попросту приглашением повторить случившееся. Ни одна страна такого не потерпит", - полагает он.

Кроме того, он высказался за увеличение объемов топлива, доставляемого в сектор Газа, и признал, что нет данных об изъятии движением ХАМАС гуманитарной помощи, направляемой мирному палестинскому населению.