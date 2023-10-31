Боррель решительно осудил израильские атаки против палестинцев на Западном берегу

Глава дипломатии Евросоюза выразил обеспокоенность нападениями на палестинцев

БРЮССЕЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель провел переговоры по телефону с коллегами из Иордании, Египта, Саудовской Аравии и Организации исламского сотрудничества, в ходе которых решительно осудил израильские атаки против палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"Была также рассмотрена ситуация на Западном Берегу. Верховный представитель Боррель выразил большую обеспокоенность нападениями израильских поселенцев на палестинцев, которые он решительно осудил", - отмечается в нем.

Боррель обсудил с коллегами "острую необходимость восстановить политический горизонт, возобновить мирный процесс и добиться постоянного устойчивого урегулирования этого конфликта на основе решения о двух государствах, чтобы предотвратить повторение подобных трагедий". "В своем разговоре с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества верховный представитель Боррель настаивал на необходимости избегать дальнейшего отчуждения и поляризации, а также способствовать взаимному уважению и религиозной толерантности, осуждая недавние эпизоды с сжиганием Корана и нападения на еврейские учреждения", - говорится в нем.

В документе подчеркивается, что ЕС продолжит "активно сотрудничать со всеми своими партнерами для достижения справедливого и прочного мира между Израилем и Палестиной и в регионе".