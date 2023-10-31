Шольц выступил за реформу СБ ООН и включение в него постоянного члена из Африки

Канцлер Германии ранее высказался за более широкое представительство стран Азии, Африки и Латинской Америки и укрепление международного сотрудничества в целом

БЕРЛИН, 31 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц высказался за реформирование Совета Безопасности ООН и включение в него постоянного члена из Африки.

"Постоянного члена Африканского континента в Совете Безопасности ООН до сих пор нет. Во время переговоров с президентом Ганы Наной Акуфо-Аддо в Гане мы пришли к единому мнению: реформа назрела - Германия поддерживает этот процесс и позицию Африки", - написал Шольц на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре, канцлер Германии высказался за реформирование Совета Безопасности ООН, более широкое представительство стран Азии, Африки и Латинской Америки и укрепление международного сотрудничества в целом. Он также призвал поддержать кандидатуру Германии, которая хочет стать одним из меняющихся членов в 2027 и 2028 годах.

В Совбез ООН входят 15 стран, из которых 5 (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) являются постоянными членами, а 10 - непостоянными, избираемыми в его состав на два года. Ранее генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш заявлял, что большинство стран ООН признают необходимость реформы Совета Безопасности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Совбез ООН следует расширять не за счет западных стран, а за счет представителей Азии, Африки и Латинской Америки.