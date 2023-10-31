31 октября, 17:11
Палестино-израильский конфликт

Полиция Берлина назвала несанкционированным размещение плакатов с фото заложников в Газе

Проводимая генпрокуратурой проверка еще не завершена

БЕРЛИН, 31 октября. /ТАСС/. Полиция Берлина прокомментировала видео, на котором правоохранители срывают плакаты с рекламной тумбы, на которых, вероятно, изображены заложники, находящиеся в секторе Газа. Размещение плакатов полиция назвала несанкционированным.

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"На видео показана операция от 26 октября текущего года в районе Фридрихсхайн. Из-за подозрений в несанкционированном размещении плакатов наши коллеги удалили их с рекламной тумбы", - отмечается в сообщении берлинской полиции на ее странице в социальной сети X (ранее Twitter). Проводимая генпрокуратурой столицы ФРГ проверка еще не завершена. 

Теги:
ГерманияПалестино-израильский конфликт
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