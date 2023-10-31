В МККК сообщили, что жители Газы ищут убежище в больницах

Как отметила официальный представитель Международного комитета Красного Креста Алена Синенко, медицинские бригады работают без перерыва в ужасающих условиях

ЖЕНЕВА, 31 октября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Больницы на севере сектора Газа заполнены людьми, которым некуда идти, они ищут убежище в медицинских учреждениях, спят на лестничных площадках. Медицинские бригады работают без перерыва в ужасающих условиях, сообщила ТАСС официальный представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) Алена Синенко, отвечая на вопрос о гуманитарной ситуации в Газе.

"У нас около 130 сотрудников в Газе. Доступ к некоторым населенным пунктам затруднен из-за продолжающихся боевых действий. Наши бригады на местах недавно посетили больницы в северном районе, - рассказала она. - Потребности ошеломляют: персонал загружен до предела, а запасы [медицинских материалов] почти израсходованы".

"Эти больницы полны людей, ищущих безопасности. Они спят на лестничных площадках, поскольку тысячам людей больше некуда идти, и они ищут убежища в больницах", - продолжила Синенко. Сотрудники МККК "ощущали, как стены зданий дрожат от взрывов". Медицинские бригады "работали без перерыва в течение дней в ужасных условиях, они не видели свои семьи, и некоторые даже не знают, выжили ли их близкие, смогли ли эвакуироваться". Медицинские бригады "нуждаются в усилении". Большинство больниц в Газе больше не функционируют должным образом. Им требуется энергоснабжение. "Запасы топлива заканчиваются, и это сказывается на работе дополнительных генераторов. Больницы находятся в очень тревожной ситуации", - констатировала официальный представитель МККК.

"Четыре из пяти очистных сооружений в настоящее время остановлены, а пятое работает лишь на минимальном уровне, - продолжила Синенко. - Это означает, что сточные воды сбрасываются прямо в море". Все предприятия по опреснению морской воды остановлены из-за отсутствия топлива и нехватки электроэнергии. Это напрямую влияет на доступность воды.

В МККК обращают внимание на большой риск вспышек инфекционных заболеваний, таких как холера, диарея и дизентерия, ввиду отсутствия доступа к чистой воде и канализации.