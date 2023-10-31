Поражение Киева без денег от США и костюм Зеленского на Хэллоуин. Ситуация вокруг Украины

Россия одержит победу в конфликте на Украине, если США прекратят оказывать поддержку киевскому режиму, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Госсекретарь США Энтони Блинкен привел на празднование Хэллоуина в Белый дом своих детей, нарядив сына в стиле украинского президента Владимира Зеленского, а дочку - в платье и косынку цветов флага Украины.

ТАСС собрал основное, что известно о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Российские войска отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, три атаки на краснолиманском направлении и одну - на запорожском, сообщили в Минобороны РФ. За сутки противник потерял более 735 бойцов.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ за минувшие сутки было нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 132 районах, заявили в ведомстве. В Одесской области, в частности, были поражены места производства БПЛА и безэкипажных катеров.

Средства ПВО РФ в течение суток перехватили восемь крылатых ракет Storm Shadow, два противокорабельные ракеты "Нептун" и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, заявили в Минобороны. За сутки также были уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата.

Украина как полигон

США превратили Украину в полигон для военно-биологических экспериментов и готовили ее к боевым действиям против России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он назвал неслучайными слова президента США Джо Байдена о том, что военная помощь Украине и Израилю - это "мудрая инвестиция, которая принесет выгоду для американской безопасности на протяжении поколений".

Патрушев указал на заявления представителей стран НАТО о том, что "Россия помешала им приблизиться к российским границам, а украинцы для Запада - инструмент сдерживания России". "Кроме того, США, используя украинский кризис, добились разрыва экономических отношений Европы с Россией и устранения экономических конкурентов. Решают за счет других стран свои экономические проблемы. А чтобы Европа не могла получать газ из России, взорвали "Северные потоки", - сказал он, отметив, что кредит доверия к США и странам коллективного Запада исчерпан.

США обозначают перспективы

Вашингтон считает, что исход конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке определит дальнейшую ситуацию в сфере безопасности в мире, заявил глава Пентагона Ллойд Остин, выступая в Конгрессе США. По его мнению, Россия одержит победу в конфликте на Украине, если Штаты прекратят оказывать поддержку киевскому режиму.

Остин напомнил, что Пентагон запрашивает $44,4 млрд для обеспечения защиты Украины от "агрессии России". Эта сумма включает в себя $12 млрд на прямые закупки ключевых вооружения для Киева, $18 млрд для восполнения запасов вооружений Министерства обороны США, $10,7 млрд на кибербезопасность и поддержку в сфере разведки, а также на усиленное присутствие американских военных, размещенных в Европе, и $3,7 млрд на расширение производственных мощностей США.

Западное финансирование

Гранты и льготное финансирование от ЕС и США почти на $2,8 млрд поступили в октябре в бюджет Украины, сообщили в пресс-службе Министерства финансов страны. В ведомстве добавили, что Евросоюз выделил $1,6 млрд льготного финансирования, а США - $1,15 млрд в виде гранта.

Средства от ЕС - девятый транш в рамках масштабной макрофинансовой помощи на 2023 год, уточнили в Минфине. Всего за 10 месяцев 2023 года Киев получил около $35,4 млрд.

Байден испугался Зеленского

Блинкен привел на празднование Хэллоуина в Белый дом своих детей, нарядив их в "украинские" костюмы. Сын главы американской дипломатии был одет в стилистике украинского президента - в майку и брюки цвета хаки, а дочь - в синее платье с желтым платком на плечах, то есть в цветах флага Украины. Байден, раздававший детям конфеты, сделал вид, что испугался.

Как сообщили журналисты, освещавшие мероприятие в Белом доме, в основном дети приходили в костюмах ведьм, скелетов, а также динозавра Барни, героев популярной видеоигры Марио и охотников за привидениями. Представители американских СМИ не стали заострять внимание на образах детей госсекретаря США.

Украинцев не выпускают

Порядка 100 граждан Украины ежедневно получают отказ в выезде из страны, так как не имеют документов или не подпадают под условия пересечения границы, заявил представитель Госпогранслужбы страны Андрей Демченко. Он отметил, что за время действия военного положения на Украине на пунктах пропуска было выявлено более 7 тыс. нарушителей, которые пытались использовать фальшивые документы для пересечения границы.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в государственных учреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, многие мужчины месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.