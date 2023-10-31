Армия Израиля сообщила об уничтожении одного из командиров ХАМАС в секторе Газа

Ка отметили в армейской пресс-службе, речь идет о командире центрального батальона Джебалии Ибрахиме Биари

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. Израильские военные в ходе операции в секторе Газа уничтожили одного из командиров боевых подразделений, связанных с палестинской радикальной организацией ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, речь идет об Ибрахиме Биари, командире центрального батальона Джебалии, который был ликвидирован в результате авиаудара ВВС Израиля. Как подчеркнули в армии, Биари сыграл ведущую роль в планировании нападения сторонников ХАМАС на Израиль 7 октября.