31 октября, 17:44,
обновлено 31 октября, 17:53
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила об уничтожении одного из командиров ХАМАС в секторе Газа

AP Photo/ Maya Alleruzzo, архив
© AP Photo/ Maya Alleruzzo, архив

Ка отметили в армейской пресс-службе, речь идет о командире центрального батальона Джебалии Ибрахиме Биари

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. Израильские военные в ходе операции в секторе Газа уничтожили одного из командиров боевых подразделений, связанных с палестинской радикальной организацией ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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По ее информации, речь идет об Ибрахиме Биари, командире центрального батальона Джебалии, который был ликвидирован в результате авиаудара ВВС Израиля. Как подчеркнули в армии, Биари сыграл ведущую роль в планировании нападения сторонников ХАМАС на Израиль 7 октября. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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