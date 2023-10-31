В ООН не ждут быстрых результатов от переговоров о гуманитарной помощи Газе

Как сообщили во всемирной организации, замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс уже провел встречу с премьер-министром Палестины Мухаммедом Штайе, а также с президентом Израиля Ицхаком Герцогом

ООН, 31 октября. /ТАСС/. Поездка заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса на Ближний Восток, вероятно, не приведет к скорому достижению договоренностей по поводу значительного увеличения поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Ведется диалог, чтобы увеличить объем гуманитарной помощи, - сказал он. - Не думаю, что этот процесс увенчается успехом после одной поездки".

Как сообщили во всемирной организации, Гриффитс уже провел встречу с премьер-министром Палестины Мухаммедом Штайе, а также с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

С 21 октября, добавил Дюжаррик, в сектор Газа были направлены 143 грузовика с гуманитарной помощью. При этом до обострения конфликта, отмечали в ООН, в Газу ежедневно прибывали около 500 грузовиков с предметами первой необходимости.