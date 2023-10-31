США сообщили об оставшихся у них около $5,4 млрд, одобренных Конгрессом на помощь Украине

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. У американской администрации осталось чуть более $5,4 млрд, которые Конгресс одобрил на военную помощь Украине. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер

"На данный момент у нас немногим больше $5,4 млрд, которые мы можем использовать для Украины через механизм PDA (Presidential Drawdown Authority позволяет президенту США своим указом поставлять вооружения иностранному партнеру без согласования с Конгрессом в случае ЧС, - прим. ТАСС)", - сказал он.