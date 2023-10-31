31 октября, 17:52,
обновлено 31 октября, 18:05
Военная операция на Украине

США сообщили об оставшихся у них около $5,4 млрд, одобренных Конгрессом на помощь Украине

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. У американской администрации осталось чуть более $5,4 млрд, которые Конгресс одобрил на военную помощь Украине. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер

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"На данный момент у нас немногим больше $5,4 млрд, которые мы можем использовать для Украины через механизм PDA (Presidential Drawdown Authority позволяет президенту США своим указом поставлять вооружения иностранному партнеру без согласования с Конгрессом в случае ЧС, - прим. ТАСС)", - сказал он. 

Теги:
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