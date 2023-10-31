31 октября, 18:01
Палестино-израильский конфликт

Италия заявила о готовности разбить полевой госпиталь в Газе

Как сообщил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто, еще один самолет ВВС с гуманитарной помощью для населения сектора приземлился в аэропорту города Эль-Ариш

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. Италия рассматривает возможность организации полевого госпиталя в секторе Газа. Об этом сообщил министр обороны Гуидо Крозетто.

Читайте также
ЦАХАЛ начнет операцию в секторе Газа без предупреждения. Палестино-израильский конфликт

"Еще один самолет ВВС с гуманитарной помощью для населения сектора Газа приземлился в аэропорту города Эль-Ариш (в Египте - прим. ТАСС). Мы же рассматриваем возможность разбить в Газе полевой госпиталь", - написал министр на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее он заявлял о готовности провести эвакуацию из сектора. Италия выделила военные самолеты и корабли для содействия оказанию гуманитарной помощи в зоне конфликта. 

Теги:
ИталияПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация