Италия заявила о готовности разбить полевой госпиталь в Газе

Как сообщил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто, еще один самолет ВВС с гуманитарной помощью для населения сектора приземлился в аэропорту города Эль-Ариш

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. Италия рассматривает возможность организации полевого госпиталя в секторе Газа. Об этом сообщил министр обороны Гуидо Крозетто.

"Еще один самолет ВВС с гуманитарной помощью для населения сектора Газа приземлился в аэропорту города Эль-Ариш (в Египте - прим. ТАСС). Мы же рассматриваем возможность разбить в Газе полевой госпиталь", - написал министр на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее он заявлял о готовности провести эвакуацию из сектора. Италия выделила военные самолеты и корабли для содействия оказанию гуманитарной помощи в зоне конфликта.