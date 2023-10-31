31 октября, 18:10
Палестино-израильский конфликт

ООН прокомментировала возможное переселение Израилем 2,3 млн жителей Газы в Египет

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация выступает против насильственного перемещения людей

ООН, 31 октября. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций выступает против насильственного перемещения людей. С таким заявлением выступил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в связи с информацией о том, что власти Израиля рассматривали возможность переселить 2,3 млн жителей сектора Газа в Египет на Синайский полуостров.

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Его попросили прокомментировать эти сведения и прояснить реакцию всемирной организации на возможное существование подобного плана.

"Мы однозначно высказываемся против насильственного массового перемещения людей. И точка", - сказал Дюжаррик. 

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ЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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