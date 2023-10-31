СМИ: Индия направила Франции запрос на закупку 26 истребителей Rafale

Это решение позволяет официально начать процедуру переговоров о заключении контракта, отметила газета Les Echos

ПАРИЖ, 31 октября. /ТАСС/. Правительство Франции получило запрос Минобороны Индии на приобретение 26 истребителей Rafale М, что позволяет официально начать процедуру переговоров о заключении контракта. Об этом сообщила газета Les Echos.

По ее данным, в письме индийская сторона уточняет характеристики самолетов, которые предназначены для авианосцев Vicrant и Vikramaditya (перестроен из тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Горшков"). Нью-Дели планируют закупить 22 одноместных истребителя и 4 двухместных, они должны быть адаптированы для индийских ракет класса "воздух - воздух" Astra. На вооружении ВМС Индии стоят около 40 МиГ-29.

13 июля Совет по оборонным закупкам Минобороны Индии одобрил подписание контрактов, однако их стоимость пока неизвестна. В СМИ озвучивается примерная оценка на уровне €5-6 млрд. Генеральной дирекции по вооружению Франции предстоит сформулировать итоговое предложение, в котором будет прописано точное количество самолетов, вооружений, тренажеров, запчастей и техническое обслуживание. Уточняется, что для обсуждения деталей соглашения глава французской компании Dassault Aviation Эрик Траппье посетил Нью-Дели в начале октября, а министр обороны Индии Раджнатх Сингх приезжал в Париж 12 октября.

По информации издания, Индия планирует также договориться с Францией об адаптации уже закупленных 36 истребителей Rafale для собственных вооружений. Это Astra и ракеты класса "воздух - земля" SAAW, предназначенные для поражения наземных целей на расстоянии до 100 км.