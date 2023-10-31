Блинкен назвал предотвращение гумкатастрофы в Газе важным для безопасности Израиля

По словам госсекретаря США, "без быстрого и устойчивого оказания гуманитарной помощи конфликт с большей вероятностью будет разрастаться"

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Недопущение гуманитарной катастрофы в секторе Газа жизненно важно для безопасности Израиля. С таким утверждением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен в статье для газеты The Washington Post.

"Несмотря на эти сложности, предотвращение гуманитарной катастрофы в Газе жизненно важно для безопасности Израиля", - считает Блинкен. - Без быстрого и устойчивого оказания гуманитарной помощи конфликт с большей вероятностью будет разрастаться, а ХАМАС и его спонсоры будут извлекать из него выгоду, изображая из себя спасателей в условиях отчаяния, которое они же создали".

Блинкен также подчеркнул, что усугубление кризиса затруднит возможности для дальнейшей интеграции Израиля и его соседей. "В общем защита палестинского гражданского населения и гуманитарное содействие - не только правильный шаг для Израиля, но и долгосрочная инвестиция в его безопасность", - считает он.

Госсекретарь США подчеркнул, что администрация американского президента будет помогать Израилю и гражданскому населению сектора Газа одновременно. "Мы можем и обязаны делать и то, и другое. Только так мы сможем уверенно поддержать одного из наших ближайших союзников, защитить невинные жизни, соблюсти международные правила, которые в конечном итоге выгодны американскому народу, и сохранить единственный осуществимый путь к прочному миру и безопасности для израильтян и палестинцев: два государства для двух народов", - резюмировал Блинкен.