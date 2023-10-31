Украина направила Польше ноту с просьбой не допустить перекрытия границы

Польские водители грузовиков угрожают блокировать ее с 3 ноября

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Посольство Украины в Польше направило в МИД республики ноту с просьбой не допустить перекрытия границы между странами протестующими польскими водителями грузовиков, которые угрожают блокировать ее с 3 ноября. Об этом сообщил украинский посол в Варшаве Василий Зварыч агентству "Укринформ".

"Посольство обратилось с официальной нотой в МИД Польши с просьбой принять меры по недопущению блокирования или ограничения движения через украинско-польскую границу, - отметил Зварыч. - Мы надеемся, что польские власти сумеют достичь взаимопонимания с потенциальными протестующими во избежание блокирования границы". По словам дипломата, перекрытие границы протестующими нанесет ущерб имиджу Польши, а также ее предпринимателям, которые хотели бы участвовать в реализации проектов на территории Украины.

Ранее Государственная пограничная служба Украины сообщила, что получила информацию от коллег из Варшавы о том, что польские водители грузовиков планируют заблокировать пункты пропуска на границе двух стран с 3 ноября до конца года с требованием ограничить конкуренцию со стороны украинских перевозчиков. Утром во вторник Министерство инфраструктуры Украины инициировало встречу с представителями Польши и Еврокомиссии из-за поступающих сведений о возможной блокировке пунктов пропуска.

В мае пункт пропуска "Дорогуск - Ягодин" на границе Польши и Украины был заблокирован на 10 дней из-за акции протеста польских водителей, требовавших восстановления процедуры выдачи разрешений на перевозки для украинцев. Польские водители также перекрывали пункт пропуск на границе с Украиной в сентябре прошлого года. В этом году пропускные пункты неоднократно блокировали польские фермеры, протестующие против наплыва в страну дешевого украинского зерна.

Вопрос экспорта зерновых серьезно обострил взаимоотношения Варшавы и Киева, которые с июля обменивались обвинениями. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прямо признал, что Киев будет считать Варшаву близким другом до окончания боевых действий, а после между странами начнется конкуренция, в которой Украина будет жестко защищать свои интересы. В Киеве также называли призывы польских властей ограничить экспорт украинской сельскохозяйственной продукции популизмом накануне парламентских выборов в Польше.