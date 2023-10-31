Артиллерия Израиля обстреляла позиции ливанской армии в пограничном районе

Шесть снарядов попали в укрепления рядом с командным пунктом, сообщила телестанция Al Manar

БЕЙРУТ, 31 октября. /ТАСС/. Израильские войска открыли огонь из орудий по позициям ливанской армии в пограничном районе между населенными пунктами Маркаба и Вади-Хонин. Как сообщила телестанция Al Manar, шесть снарядов попали в укрепления рядом с командным пунктом, никто из военных не пострадал.

В понедельник несколько снарядов разорвалось поблизости от поста ВС Ливана на мысе Эн-Накура, среди военнослужащих не было потерь. 26 октября под обстрел израильской артиллерии попала колонна ливанских сил в окрестностях поселка Айтрун. Сведений о пострадавших не поступало.

10 октября во время израильского обстрела одна из ракет разорвалась у армейского пункта управления в Рмейше, в результате ранение получил один офицер.

Обмен ударами между Армией обороны Израиля и бойцами шиитского движения "Хезболлах", который продолжается с 8 октября, привел к военной эскалации в приграничных районах. Израильские власти решили эвакуировать жителей 29 поселений, расположенных в радиусе 5 км от границы. В Ливане из-за израильских обстрелов и авианалетов покинули свои дома 29 тыс. человек, большинство из них переместились в Тир и Набатию, где их временно расселяют в школах.