Белый дом исходит из того, что встреча лидеров США и КНР в ноябре состоится

Она пройдет на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Американская администрация исходит из того, что личная встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско в середине ноября состоится. Это подтвердила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Она состоится в Сан-Франциско. Это будет конструктивная встреча. Президент с нетерпением ждет ее", - заявила официальный представитель Белого дома.

Жан-Пьер отказалась сообщать какие-либо подробности предстоящей встречи, в том числе темы обсуждения, и отметила, что "президенту предстоит провести трудный, но важный разговор". По словам представителя Белого дома, позиция Вашингтона в отношении Пекина не изменилась. "Это острая конкуренция <...>, а острая конкуренция означает интенсивную дипломатию", - сказала она.

Глава МИД КНР Ван И на встрече с американскими политологами в Вашингтоне 29 октября сообщил, что ведется работа над организацией встречи Си Цзиньпина и Байдена на полях саммита АТЭС, но "дорога в Сан-Франциско не может быть пройдена на автопилоте". По его словам, Китай и США должны по-настоящему реализовать консенсус, достигнутый главами двух государств на полях саммита Группы двадцати на Бали в ноябре 2022 года.

Саммит АТЭС пройдет в Сан-Франциско (штат Калифорния) 15-18 ноября.