Госдеп считает, что ХАМАС не будет соблюдать возможные условия прекращения огня

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер подчеркнул, что прекращение огня "позволит ХАМАС продолжить вооружаться и осуществлять террористические атаки в отношении Израиля"

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов считают, что от палестинской радикальной организации ХАМАС нельзя ожидать соблюдения возможных договоренностей о прекращении огня. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на регулярном брифинге для журналистов.

"Я не думаю, что на ХАМАС можно рассчитывать. Мне кажется, когда люди призывают к прекращению огня, они призывают Израиль прекратить стрелять. Я не считаю, что кто-то действительно ожидает, что ХАМАС, террористическая организация, согласится на прекращение огня", - сказал Миллер. Он подчеркнул, что прекращение огня "позволит ХАМАС продолжить вооружаться и осуществлять террористические атаки в отношении Израиля".

Представитель Госдепа в очередной раз отметил, что США выступают за введение гуманитарных пауз. "Мы четко дали понять, что гуманитарные паузы, которые позволили бы выйти заложникам или способствовали бы доставке гуманитарной помощи, были бы уместны", - сказал он.