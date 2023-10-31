Белый дом раскритиковал предложение республиканцев о разделении помощи Украине и Израилю

Представитель Белого дома Джон Кирби не стал уточнять, наложит ли Джо Байден вето на законопроект, если Конгресс одобрит помощь только для Израиля

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби раскритиковал предложение республиканцев о разделении помощи Украине и Израилю. Соответствующее заявление он сделал на регулярном брифинге для журналистов.

"Я думаю, что вчера вечером мы очень ясно высказались <...>, насколько этот республиканский законопроект не отвечает интересам нашей национальной безопасности. Как главнокомандующий президент [США Джо Байден] никогда не будет ничего делать, если это не отвечает нашим ключевым потребностям в сфере национальной безопасности", - сказал представитель Белого дома.

При этом Кирби не стал уточнять, наложит ли Байден вето на законопроект, если Конгресс одобрит помощь только для Израиля.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) заявил, что запросы на предоставление Соединенными Штатами военной помощи Израилю и Украине должны рассматриваться отдельно. Белый дом уже направил на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году, прежде всего на оказание помощи Израилю и Украине.