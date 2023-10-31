31 октября, 19:02
Палестино-израильский конфликт

Официальный представитель ЦАХАЛа подтвердил удар Израиля по лагерю беженцев

Как сообщил телеканал Al Hadath, число погибших и раненых в результате серии ударов ВВС Израиля по Джебалии превысило 400

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Официальный представитель Армии обороны Израиля подполковник Ричард Хехт подтвердил удар ЦАХАЛ по лагерю беженцев Джебалия, расположенному на севере сектора Газа.

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Хехт подтвердил телеканалу CNN, что Израиль нанес удар по лагерю, чтобы уничтожить одного из командиров радикального палестинского движения ХАМАС. "Это трагедия войны <...>. [Этот район] очень сложное поле боя. Там может быть инфраструктура, туннели", - сказал Хехт, комментируя слова корреспондента CNN о невинных людях в лагере.

Как сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на данные палестинского МВД, число погибших и раненых в результате серии ударов ВВС Израиля по Джебалии превысило 400, половина из них дети.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в связи с эскалацией израильско-палестинского конфликта ранее призвал помнить, что нормы международного гуманитарного права нельзя выбирать, как блюда из меню, им необходимо следовать в обязательном порядке. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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