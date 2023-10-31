Официальный представитель ЦАХАЛа подтвердил удар Израиля по лагерю беженцев

Как сообщил телеканал Al Hadath, число погибших и раненых в результате серии ударов ВВС Израиля по Джебалии превысило 400

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Официальный представитель Армии обороны Израиля подполковник Ричард Хехт подтвердил удар ЦАХАЛ по лагерю беженцев Джебалия, расположенному на севере сектора Газа.

Хехт подтвердил телеканалу CNN, что Израиль нанес удар по лагерю, чтобы уничтожить одного из командиров радикального палестинского движения ХАМАС. "Это трагедия войны <...>. [Этот район] очень сложное поле боя. Там может быть инфраструктура, туннели", - сказал Хехт, комментируя слова корреспондента CNN о невинных людях в лагере.

Как сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на данные палестинского МВД, число погибших и раненых в результате серии ударов ВВС Израиля по Джебалии превысило 400, половина из них дети.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в связи с эскалацией израильско-палестинского конфликта ранее призвал помнить, что нормы международного гуманитарного права нельзя выбирать, как блюда из меню, им необходимо следовать в обязательном порядке.