В Израиле заявили, что видят провокации из Йемена

В настоящее время еврейское государство полностью сосредоточено на операции в секторе Газа, отметил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. Израильские военные видят попытки союзников Ирана в Йемене отвлечь на себя внимание, однако сейчас армия Израиля полностью сосредоточена на операции в секторе Газа. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

Так он прокомментировал на вечернем брифинге информацию о перехватах израильскими силами ПВО воздушных целей в небе над Красным морем. Ранее ответственность за этот обстрел Израиля взяло на себя йеменское мятежное движение "Ансар Аллах".

"В регионе есть множество сателлитов Ирана, например в Йемене, и они хотят отвлечь наше внимание от войны в Газе, но мы сосредоточены на наших боевых действиях в районе сектора, мы сможем защищать себя везде, где это необходимо", - заявил в связи с этим Хагари.