31 октября, 19:10
Палестино-израильский конфликт

Во Франции сообщили о гибели двоих несовершеннолетних граждан страны в боях на севере Газы

МИД республики призвал разрешить иностранным гражданам, в частности французам, покинуть сектор Газа

ПАРИЖ, 31 октября. /ТАСС/. Двое несовершеннолетних граждан Франции погибли в северной части сектора Газы, где проходит военная операция Израиля против палестинской группировки ХАМАС. Об этом сообщило французское министерство иностранных дел.

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"Франция с прискорбием узнала о гибели двух детей французской национальности, находившихся на севере сектора Газа вместе со своей матерью-француженкой, которая, как сообщается, сама получила ранения, также был ранен ее третий ребенок", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

На набережной Орсэ не уточняют, что стало причиной гибели детей, как и не упоминается военная операция Израиля против ХАМАС. Согласно коммюнике, французские дипломаты пока не могут установить прямой контакт с пострадавшей гражданкой республики и не могут проверить ситуацию, в которой находится данная семья.

На этом фоне МИД Франции призывает разрешить иностранным гражданам, в частности французам, покинуть сектор Газа. Также дипломаты призывают установить гуманитарное перемирие для доставки помощи мирным жителям. На брифинге во вторник было объявлено о намерении Франции доставить в Газу 54 тонны гуманитарной помощи, первая партия массой в 17 тонн уже прибыла в Египет на самолете 29 октября. 

Теги:
ФранцияПалестино-израильский конфликт
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