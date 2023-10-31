Франция заявила, что более половины антисемитских актов происходит в отношении частных лиц

В республике с 7 октября зафиксировали 857 таких актов, сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен

ПАРИЖ, 31 октября. /ТАСС/. Власти Франции с 7 октября зафиксировали 857 антисемитских актов, больше половины из которых были совершены в отношении частных лиц, а не имущества. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен.

"60% этих актов были осуществлены в отношении частных лиц, а не имущества, что демонстрирует ожесточенность антисемитизма в нашей стране, как и во всех западных обществах. В этой связи полицейские и жандармы произвели 425 задержаний <...> 125 задержанных - иностранцы, более 30 из них находятся в центрах временного содержания в ожидании депортации", - сказал он.

Министр уточнил, что сейчас около 10 тыс. сотрудников правоохранительных органов задействованы для охраны более 900 культурных, образовательных и религиозных еврейских учреждений. С 7 октября было зарегистрировано 5,9 тыс. жалоб на антисемитские высказывания в сети, в связи с чем было начато более 400 расследований.

Ранее во вторник на заседании Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции министр сообщил, что 9 октября иностранный гражданин был депортирован за то, что скандировал лозунги с призывом к уничтожению евреев и Израиля. Еще один человек, который распространял угрозы смертью в адрес представителей еврейского сообщества в соцсетях, 28 октября был передан органам правосудия и заключен под стражу.

Через несколько дней после обострения ситуации на Ближнем Востоке в различных городах Франции начались акции в поддержку Палестины. Значительную часть манифестаций французские власти запретили. Кроме того, официальный представитель правительства Оливье Веран сообщил, что Министерство юстиции Франции поручило прокурорам принимать незамедлительные меры по борьбе с проявлениями антисемитизма в стране. Он указал, что рост числа антисемитских действий произошел в большинстве стран Евросоюза.