Сунак указал Нетаньяху на необходимость увеличения гуманитарной помощи Газе

Премьер-министр Великобритании также заявил о "праве Израиля на самооборону от терроризма"

ЛОНДОН, 31 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел переговоры по телефону с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху, заявив о необходимости увеличения поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

"Премьер-министр [Сунак] указал на важность скорейшего увеличения поставок гуманитарной помощи в Газу и приветствовал взятое Израилем обязательство обеспечить доставку значительно большего числа грузов. Он заявил, что Великобритания поддерживает усилия, направленные на то, чтобы обеспечить нуждающихся жизненно важной помощью, включая временные гуманитарные паузы", - говорится в сообщении канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

Сунак заявил о "праве Израиля на самооборону от терроризма" и подчеркнул "важность принятия всех возможных мер для минимизации жертв среди гражданского населения". "Он заявил, что Великобритания сосредоточена на обеспечении безопасного возвращения заложников и на том, чтобы британцы и граждане других стран могли покинуть Газу через контрольно-пропускной пункт "Рафах" или другими маршрутами", - говорится в сообщении.

"Лидеры также обсудили ситуацию на Западном берегу [реки Иордан] и долгосрочную цель решения [на основе сосуществования] двух государств. Премьер-министр [Сунак] указал на важность того, чтобы все стороны избегали действий, которые усиливали бы напряженность, а также на важность сохранения надежды на более безопасное и процветающее будущее для израильтян и палестинцев", - отмечается в нем.

Канцелярия Сунака позднее сообщила, что британский премьер также провел телефонные переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом. "Лидеры обсудили разворачивающийся в Газе гуманитарный кризис, и премьер-министр в очередной раз выразил глубокие соболезнования в связи с трагической утратой гражданских лиц", - говорится в сообщении.

Кроме того, Сунак и Аббас затронули ситуацию на Западном берегу Иордана. Британский премьер заявил, что Лондон "продолжит поддерживать дипломатические усилия по защите палестинского гражданского населения, предотвращению эскалации и обеспечению мирного и длительного разрешения кризиса".