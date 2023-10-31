Сенат США утвердил экс-главу Минфина новым американским послом в Израиле

Кандидатуру Джейкоба Лью поддержали 53 сенатора, 43 законодателя высказались против

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Сенат Конгресса США утвердил выдвинутую президентом Джо Байденом кандидатуру бывшего американского министра финансов Джейкоба Лью (2013-2017) на пост посла в Израиле. Трансляция голосования велась на сайте верхней палаты законодательного органа.

Его кандидатуру поддержали 53 сенатора, 43 законодателя высказались против.

В ближайшее время пройдет церемония приведения 68-летнего Лью к присяге.

Перед голосованием лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) заявил, что одобрение кандидатуры Лью "станет одним из самых важных и значимых голосований по кандидатурам, которые Сенат принимал за долгое время". "Необходимость утверждения [кандидатуры] Лью очевидна и бесспорна: Израиль переживает кризис, Америка должна быть на его стороне, и самым неотложным и очевидным шагом было бы добиться назначения посла", - сказал сенатор.

Республиканцы высказались против кандидатуры Лью в связи с тем, что тот в бытность министром финансов в администрации 44-го президента США Барака Обамы работал в 2015 году над Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Предыдущий глава государства республиканец Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД.

Срок полномочий бывшего посла США в Израиле Томаса Найдса завершился в июле.