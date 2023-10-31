Король Иордании считает необходимым немедленно объявить гуманитарное перемирие в Газе

Населению сектора страдает от военных действий, добавил Абдалла II

БЕЙРУТ, 31 октября. /ТАСС/. Международное сообщество должно обеспечить бесперебойный доступ гуманитарной помощи населению сектора Газа, которое страдает от военных действий. Об этом, как передала телестанция Al Mamlaka, заявил король Иордании Абдалла II, который провел переговоры по телефону с президентом США Джо Байденом.

"Необходимо немедленно объявить гуманитарное перемирие в палестинском анклаве, добиться прекращения огня и перейти от войны к политическому урегулированию", - сказал монарх. Как подчеркнул Абдалла II, "единственным [путем] разрешения ближневосточного конфликта является создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, которое будет мирно сосуществовать с Израилем".