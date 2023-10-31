Белый дом считает, что США могут одним пакетом помочь Украине, Израилю и Тайваню

В него также нужно включить средства на укрепление контроля за южной границей Соединенных Штатов, отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Американская администрация утверждает, что Соединенные Штаты могут себе позволить выделить новую крупную финансовую помощь Украине, Израилю и Тайваню одним пакетом, включив в него же и средства на укрепление контроля за своей южной границей.

Вопрос на эту тему был задан на регулярном брифинге для журналистов координатору по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джону Кирби. "Заключается ли мнение Белого дома в том, что США могут позволить себе финансировать Израиль, Украину, Тайвань и американскую границу в одном пакете?" - спросили у представителя Белого дома. "Ответ на ваш второй вопрос - да", - заявил Кирби. В детали он вдаваться не стал.

Белый дом направил ранее в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить порядка $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса остается под вопросом. Целый ряд республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса США публично высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву дальнейшей финансовой помощи.

В понедельник республиканцы в нижней палате Конгресса представили законопроект, в котором отсутствует поддержка Украины, а финансирование помощи Израилю предлагается осуществить за счет сокращения средств, выделяемых для Службы внутренних доходов США (федерального налогового ведомства). Белый дом отверг это предложение. Тем не менее Кирби отказался уточнить, готов ли Байден воспользоваться правом вето, если Конгресс примет именно эту версию законопроекта.