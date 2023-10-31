В Египет через "Рафах" 1 ноября доставят более 80 раненых из Газы

Телеканал Al-Qahera al-Ekhbariya ранее сообщил, что КПП будет открыт 1 ноября для приема из анклава раненых и тяжелобольных палестинцев

КАИР, 31 октября. /ТАСС/. Более 80 раненых будут доставлены в среду, 1 ноября, на египетскую территорию из сектора Газа через пограничный контрольно-пропускной пункт "Рафах". Об этом сообщил представитель администрации КПП с палестинской стороны.

"Завтра 81 тяжело раненый будет отравлен из палестинского сектора в Египет через наземный переход "Рафах", - указал представитель администрации, слова которого привел телеканал Al Hadath.

Несколько часов назад телеканал Al-Qahera al-Ekhbariya передал, что КПП "Рафах", расположенный на границе Египта и сектора Газа, будет открыт 1 ноября для приема из анклава раненых и тяжелобольных палестинцев. Эта группа жителей Газы станет первой принятой на египетской территории с начала эскалации напряженности вокруг палестинского анклава. До сих пор в Египет через КПП "Рафах" из Газы были переправлены только две израильские заложницы, освобожденные радикалами несколько дней назад.