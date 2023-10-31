Опрос показал рост за год в Венгрии на 10 п.п. числа тех, кто негативно относится к ЕС

Авторы исследования Pew Research Center объяснили это критикой венгерского правительства в адрес руководства Евросоюза

БУДАПЕШТ, 31 октября. /ТАСС/. Общее отношение к Европейскому союзу ухудшилось в Венгрии, количество тех, кто негативно воспринимает это объединение, выросло в стране за последний год на 10 процентных пунктов (п.п.). Об этом свидетельствуют опубликованные в газете Népszava результаты опроса, проведенного американским Pew Research Center.

Опрос показал, что если в 2022 году в Венгрии положительно относились к ЕС 69% жителей, то сейчас - лишь 59%. При этом 39% заявили, что негативно оценивают деятельность сообщества. Авторы исследования, которое в последние 10 лет практически непрерывно осуществляется в государствах Европы, объясняют эти изменения критикой венгерского правительства в адрес руководства Евросоюза.

"За последний год Венгрия вступила в конфликт с ЕС, в частности по вопросу о предоставлении военной помощи Украине и введении санкций против России. По данным последних опросов, венгры выступают за смягчение экономических санкций против России, а около трех четвертей из них считают, что сохранение доступа к российским нефти и газу важнее, чем жесткие действия в отношении России из-за Украины", - отметили эксперты Pew Research Center.

Исследование показало также, что за последний год отношение к ЕС заметно ухудшилось в Германии, Нидерландах, Франции и Швеции. Хуже, чем венгры, к сообществу относятся только французы и греки. Греция вообще оказалась единственной страной в Евросоюзе, где его позитивно воспринимают менее половины граждан - лишь 49%. В остальных странах большинство населения положительно относится к ЕС.

Что касается Венгрии, то критика правительства направлена не против Евросоюза как такового, а против его лидеров. Премьер-министр Виктор Орбан сравнил недавно попытки Брюсселя навязать свою политику Будапешту с диктатом Москвы в советский период. Венгерские власти считают, что в руководстве ЕС требуются перемены, потому что его сегодняшние лидеры не могут справиться с такими проблемами, как конфликт на Украине и нелегальная миграция.