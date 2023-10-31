СМИ: в Пуэрто-Рико задержали 380 членов преступных группировок

По данным газеты Primera Hora в ходе операций правоохранители конфисковали около 80 единиц оружия, более 50 автомобилей и около $100 тыс

ГАВАНА, 31 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 380 человек были задержаны в результате полицейской операции по нейтрализации сети наркотрафика и торговли оружием в нескольких муниципалитетах ассоциированного с США государства Пуэрто-Рико. Об этом сообщает местная газета Primera Hora.

Отмечается, что в общей сложности рейды нарушили деятельность около 12 преступных сообществ на острове. В ходе операций правоохранительные органы конфисковали около 80 единиц огнестрельного оружия, более 50 автомобилей и около $100 тыс.