Глава Кипра заявил, что Израиль позитивно отнесся к идее морского коридора для помощи Газе

Никос Христодулидис отметил, что планирует в ближайшее время переговорить на эту тему с французским президентом Эмманюэлем Макроном

НИКОСИЯ, 31 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху положительно отнесся к идее организации морского коридора для доставки гуманитарной помощи населению сектора Газа. Об этом сообщил журналистам президент Кипра Никос Христодулидис по итогам телефонного разговора с главой израильского правительства.

На вопрос, поддержал ли Нетаньяху идею морского гумкоридора, Христодулидис ответил: "Конечно, он положительно [отреагировал]". "Мы обсудили детали, и я надеюсь, что вскоре сможем перейти к этапу реализации", - добавил президент Кипра.

Христодулидис отметил, что планирует в ближайшее время переговорить на эту тему с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Власти островного государства предлагают свою территорию для переправки гуманитарных грузов в Газу морским путем из других стран. Инициатива была выдвинута президентом Христодулидисом. На днях глава МИД республики Константинос Комбос обсудил ее с палестинским и иорданским коллегами.

Кипр оказался в числе стран, которые воздержались во время недавнего голосования по резолюции по Ближнему Востоку, в связи с чем некоторые политические партии подвергли позицию правительства резкой критике. После этого МИД страны опубликовал пространное письменное разъяснение, а глава внешнеполитического ведомства отправился с визитами в Амман и Рамаллу.

ГА ООН приняла в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа резолюцию по Ближнему Востоку, которая была разработана группой арабских стран при поддержке некоторых других государств, включая Россию, и внесена на рассмотрение Иорданией. За документ проголосовали 120 стран, 14 высказались против, 45 воздержались. В документе содержится призыв к немедленному гуманитарному перемирию. Помимо этого, в тексте есть требования о соблюдении всеми сторонами международного гуманитарного права, немедленном обеспечении сектора Газа предметами первой необходимости, освобождении всех гражданских лиц, беспрепятственной доставке гуманитарной помощи, а также призыв к отмене приказа израильских властей о перемещении палестинского населения и сотрудников ООН на юг анклава.