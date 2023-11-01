В Израиле заявили, что операция в Газе будет сложной и с ожесточенными боями

Глава Совета национальной безопасности еврейского государства Цахи Ханегби отметил, что задача израильской армии однозначна: уничтожить военный и управленческий потенциал палестинских радикальных организаций ХАМАС и "Исламский джихад"

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноября. /ТАСС/. Военная операция Израиля в секторе Газа будет сложной и предполагает ожесточенные бои. Такое мнение высказал глава Совета национальной безопасности (СНБ) еврейского государства Цахи Ханегби.

"Это сложная кампания, предполагающая ожесточенные бои. Не бывает боя без болезненной цены. Мы народ, который борется, превозмогая боль. Мы полны решимости, несмотря на боль, победить", - сказал он на пресс-конференции.

Ханегби напомнил, что поставленная перед Армией обороны Израиля задача однозначна: уничтожить военный и управленческий потенциал палестинских радикальных организаций ХАМАС и "Исламский джихад", чтобы со стороны сектора Газа больше не исходило угрозы для граждан Израиля.

"С тех пор как было принято это решение, Армия обороны Израиля выполняет свои задачи решительно и тщательно в несколько этапов <...>. Первый этап - блокирование и зачистка от террористов на юге - позади. Сразу после этого начался второй этап. Это этап мощных и точных ударов по всем сетям противника, включая качественную разведывательную базу, с суши, моря и воздуха. В настоящее время осуществляется этап наземных операций на севере сектора Газа", - пояснил глава СНБ Израиля.

Он добавил, что "дополнительной и высшей целью" действий армии Израиля в Газе "является создание условий для возвращения заложников в свои дома и к своим семьям". "Как выяснилось вчера, военные усилия служат как усилиям по возвращению заложников, так и стремлению уничтожить военный и управленческий потенциал противника", - отметил Ханегби, имея в виду освобождение одной из израильских военнослужащих в результате рейда в Газе, о чем днем ранее сообщила армейская пресс-служба.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы, начал наземные операции в ней, наносит ответные удары по целям радикалов в анклаве и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.