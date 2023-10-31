Наблюдателей РФ из ОБСЕ не допустили на выборы в Молдавии "компетентные органы"

Представитель ЦИК по связям с общественностью Родика Сырбу отметила, что комиссия не будет комментировать причины отказа, так как "это входит в компетенцию органов государственной власти"

КИШИНЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии отказала в аккредитации на выборах в местные органы власти части российских наблюдателей из состава миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по рекомендации "компетентных органов".

"У компетентных органов есть право высказывать свое мнение относительно назначенных наблюдателей. В этом случае они рекомендовали ЦИК воздержаться от аккредитации определенных лиц", - заявила изданию Newsmaker представитель ЦИК по связям с общественностью Родика Сырбу. Она отметила, что комиссия не будет комментировать причины отказа, так как "это входит в компетенцию органов государственной власти".

За всеобщими местными выборами, которые состоятся 5 ноября, будут следить более 1 500 национальных и международных наблюдателей. По данным представленным на сайте ЦИК, из них около 400 представляют дипломатические миссии в Кишиневе, международные организации. Миссию Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека будут представлять 235 человек, от Enemo будут наблюдать 11 человек, от Конгресса местных и региональных властей Совета Европы - 20 человек, от Европейского парламента - 12 человек.

Ранее постоянное представительство РФ при ОБСЕ сообщило, что ЦИК Молдавии без объяснения причин отказала в аккредитации части российских наблюдателей из состава миссии БДИПЧ на местных выборах в республике. В связи с этим постпредство России заявило, что настаивает на срочном вмешательстве в ситуацию руководства БДИПЧ и потребовало от руководства Молдавии "вернуться к добросовестному выполнению своих обязательств в электоральной сфере".