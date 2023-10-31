Боливия направит гуманитарную помощь сектору Газа

Министр при президенте Боливии Марианела Прада сообщила, что посольство страны в Нидерландах будет по совместительству выполнять функции диппредставительства в Палестине

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 октября. /ТАСС/. Боливия направит гуманитарную помощь пострадавшим в секторе Газа. Об этом сообщила министр при президенте Марианела Прада.

"По указанию нашего президента Луиса Арсе мы передадим гуманитарную помощь пострадавшим в секторе Газа, которые столкнулись с серьезным кризисом в сфере здравоохранения", - сказала она на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Bolivia TV.

Прада также сообщила, что посольство Боливии в Нидерландах будет по совместительству выполнять функции диппредставительства страны в Палестине.

Ранее замглавы МИД Боливии Фредди Мамани сообщил, что страна разрывает дипломатические отношения с Израилем.