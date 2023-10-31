В Хельсинки завершились американо-финские переговоры об оборонном сотрудничестве

Текст соглашения о сотрудничестве будет окончательным только после его подписания, сообщили в МИД Финляндии

СТОКГОЛЬМ, 31 октября. /ТАСС/. Переговоры между Финляндией и Соединенными Штатами по поводу соглашения о сотрудничестве в области обороны завершены. Об этом на официальном сайте сообщило Министерство иностранных дел Финляндии.

"Последний раунд переговоров о новом соглашении о сотрудничестве в области обороны между Финляндией и США прошел в Хельсинки 30-31 октября", - информировал МИД. "Текст соглашения будет окончательным только после его подписания. После подписания соглашение станет публичным документом. Его вступление в силу подлежит одобрению парламентом", - отметило ведомство.

Как ранее сообщала газета Helsingin Sanomat, цель соглашения - дать Вооруженным силам США возможность использовать финскую территорию и определенные согласованные районы дольше, чем во время обычных военных учений.