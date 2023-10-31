Армия Израиля пока не имеет данных о возможных гражданских потерях в Джебалии

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. Израиль проводил в Джебалии в секторе Газа операцию по уничтожению одного из командиров ХАМАС, есть данные о десятках уничтоженных радикалов, подтвержденными данными о возможных сопутствующих потерях среди гражданского населения израильская сторона пока не располагает. Об этом сообщил представитель израильской армии Джонатан Корникус.

"Я понимаю, что есть сообщения о гражданских потерях. Они пока не подтверждены. Мы пока не знаем из достаточно надежных источников, сколько нонкомбатантов было убито", - сказал он в видеообращении, размещенном на официальной странице Армии обороны Израиля в соцсети X (ранее Twitter).