Законопроект о поддержке Израиля рассмотрят в Конгрессе США 2 ноября

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что его желание состоит в том, чтобы взять часть денег, которые были отложены на строительство и налоговые нужды, и перенаправить на помощь Израилю

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон рассчитывает в четверг представить отдельный законопроект о выделении помощи Израилю на сумму $14,5 млрд.

"Мое намерение и желание <...> состоит в том, чтобы взять часть денег, которые были отложены на строительство и налоговые нужды, и перенаправить на помощь Израилю", - отметил он в интервью телеканалу Fox News. "У них в этом фонде около $67 млрд, мы постараемся взять $14,5 млрд, необходимых для этой насущной необходимости", - сказал Джонсон.

Как отмечает телеканал, Джонсон рассчитывает, что законопроект будет рассмотрен 2 ноября.

Джонсона избрали спикером 25 октября. Этот пост является третьим по значимости в государственной иерархии США. Законодатель в последние месяцы голосовал против нескольких инициатив, касающихся выделения помощи Украине. Как он подчеркивал, требуется полная ясность относительно того, как Киев расходует полученные средства.

Белый дом направил на прошлой неделе на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году, прежде всего на оказание помощи Израилю и Украине. В общей сложности на оказание помощи Израилю и Украине, а также на противодействие Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе исполнительная ветвь власти во главе с президентом США Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Джонсон ранее заявлял, что запросы на предоставление Соединенными Штатами военной помощи Израилю и Украине должны рассматриваться отдельно. Дальнейшая судьба запроса пока неясна. Часть республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса публично высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.