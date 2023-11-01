Макрон начинает поездку в Среднюю Азию с визита в Казахстан

Французский лидер намерен обсудить с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым расширение инвестиций, развитие торговли и сотрудничества в сфере энергетики

ПАРИЖ, 1 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон прибудет в среду в Казахстан. В администрации главы французского государства, отметили, что в повестке дня переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым наряду с международными и региональными вопросами важное место займут перспективы укрепления экономических связей двух стран, в частности развитие торговли и расширение инвестиций, развитие сотрудничества в сфере энергетики.

Этот визит Макрон совершит в ответ на посещение Парижа казахстанским лидером в ноябре 2022 года. По итогам тех переговоров они приняли совместное заявление. Кроме того, в рамках визита Токаева представители Казахстана и Франции подписали 35 документов, в числе которых межправительственное соглашение по вопросам реализации строительства ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт в Жамбылской области Казахстана.

Елисейский дворец обозначил две главные цели визита французского лидера в эти две страны - "диверсификация" стратегических и экономических связей и укрепление присутствия посредством заключения контрактов в сферах энергетики, поставок полезных ископаемых, транспорта и авиации. В администрации французского президента говорили и о намерении укреплять оборонное сотрудничество.

Вместе с Макроном в 30-ю годовщину визита другого французского президента Франсуа Миттерана в Казахстан отправятся министры промышленности, внешней торговли и около 15 глав крупных компаний, включая генеральных директоров энергокомпаний EDF, Suez и Orano. Они будут работать над укреплением экономического партнерства с Казахстаном, где Франция является пятым иностранным инвестором и, как отмечает агентство AFP, опережает Китай. Франция, в частности, проявляет интерес к участию в проекте строительства первой атомной электростанции в Казахстане, вопрос о возведении которой в этой стране будет вынесен на референдум. Ожидается, что голосование будет проведено ближе к концу года.

Важный торговый партнер

МИД Франции сообщает, что доля французских компаний на рынке Казахстана остается относительно стабильной уже несколько лет и сейчас занимает восьмое место среди всех поставщиков Казахстана и третье место среди его западноевропейских поставщиков (после Германии и Италии). Согласно данным посольства Казахстана в Париже, объем французских капиталовложений в республику в период с 2005 превысил $17 млрд. В Казахстане работают порядка 170 предприятий с участием французского капитала, включая такие крупные компании, как Total, Airbus и Air Liquide. Французские компании представлены, в частности, в углеводородной, строительной, урановой, авиационной, железнодорожной и агропромышленной отраслях.

Страны активно развивают сотрудничество учебных и научных центров. С 2014 года действует Институт Сорбонна-Казахстан (ISK). Он предлагает обучение по таким специальностям, как экономика, право и международные отношения, и в своей деятельности опирается на партнерство с тремя французскими учебными заведениями: Университетом Пуатье, Университетом Лотарингии и Национальным институтом восточных языков и культур (INALCO). В настоящее время Институт Сорбонна-Казахстан выдает два вида двойных дипломов и два вида университетских дипломов.

Помимо визита Макрона, 2 ноября Астану посетит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. 3 ноября в Астане состоится X саммит Организации тюркских государств. В этой связи для обеспечения должного уровня охраны правопорядка и безопасности личный состав департамента полиции мегаполиса переведен на усиленный вариант несения службы. Так, с 31 октября по периметру Астаны, в том числе на подъезде в международный аэропорт со стороны города, выставлены семь блокпостов для проверки документов граждан, а также автомобилей на наличие запрещенных веществ.

Следующая остановка - Узбекистан

После Казахстана французский президент вместе с министрами и главами крупных корпораций посетит Узбекистан. Лидер этой страны Шавкат Мирзиёев также посещал Париж в ноябре 2022 года. Тогда они, согласно сообщению канцелярии президента Узбекистана, договорились "вывести отношения на всеобъемлющее партнерство высокого уровня". В частности, стороны выразили заинтересованность в укреплении сотрудничества "в сфере безопасности, эффективного противодействия возникающим вызовам и угрозам".

Как и в случае с Казахстаном, одной из важных тем поездки Макрона в Узбекистан должна стать энергетика. Как отмечает агентство AFP, после потери поставок с уранового рудника в Нигере, где в июле произошел государственный переворот, Франция рассчитывает "сделать Узбекистан одним из своих крупнейших поставщиков" этой руды.