31 октября, 21:07,
обновлено 31 октября, 22:13
Палестино-израильский конфликт

Аббас высказался за открытие постоянных гуманитарных коридоров для доставки помощи в Газу

Президент Палестины подчеркнул, что "израильская агрессия против палестинского народа в секторе Газа должна быть немедленно прекращена"

РАБАТ, 1 ноября. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас провел во вторник телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, во время которого стороны обсудили обострение ситуации в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

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"Президент Аббас призвал к необходимости открытия постоянных гуманитарных коридоров для доставки медицинской и продовольственной помощи [в сектор Газа], а также для скорейшего обеспечения водой и электричеством [его населения]", - сообщило информационное агентство WAFA.

Аббас подчеркнул, что "нельзя терпеть массовые убийства, совершаемые израильской военной машиной и что израильская агрессия против палестинского народа в секторе Газа должна быть немедленно прекращена". "Необходимо уберечь мирное население от бедствий войны в условиях варварских бомбардировок Израилем беззащитных гражданских лиц в секторе Газа", - добавил он.

"Атаки гражданских лиц в их домах и в больницах, уничтожение зданий над их головами являются жестокими преступлениями, с которыми нельзя мириться", - продолжал Аббас, указав на необходимость "положить конец терроризму еврейских поселенцев против палестинского народа на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме". 

Теги:
ПалестинаВеликобританияПалестино-израильский конфликтИзраильАббас, МахмудСунак, Риши
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