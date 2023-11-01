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Палестино-израильский конфликт

Семья сотрудника бюро Al Jazeera в Газе погибла в результате израильского авиаудара

Управляющая телеканалом медиагруппа Al Jazeera Media Network осудила бомбардировки

ДУБАЙ, 1 ноября. /ТАСС/. В результате удара израильской авиации погибли 19 членов семьи инженера вещания, работающего в бюро телеканала Al Jazeera в секторе Газе. Об этом сообщила управляющая телеканалом медиагруппа Al Jazeera Media Network.

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"Мы решительно осуждаем отвратительные неизбирательные израильские бомбардировки, которые привели к гибели 19 членов семьи нашего коллеги Мухаммеда аль-Кумсана, инженера вещания бюро Al Jazeera в секторе Газа", - говорится в заявлении медиагруппы.

25 октября семья руководителя бюро Al Jazeera в Газе Ваэля ад-Дахдуха погибла при израильском ударе по лагерю беженцев Нусейрат, расположенном в центральной части палестинского анклава. Журналист потерял жену, сына, дочь и внука. Члены семьи ад-Дахдуха были в числе вынужденно перемещенных лиц, укрывавшихся в Нусейрате. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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