Reuters: транспортники Бельгии не хотят перевозить оружие Израилю и Палестине

Профсоюзы работников транспорта королевства также выступили за прекращение огня в зоне конфликта

БРЮССЕЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Бельгийские профсоюзы работников транспорта призвали своих членов отказаться от перевозки грузов с оружием для Израиля или палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление профобъединений.

"Мы, несколько профсоюзов, занимающихся сухопутной логистикой, призываем наших членов не обслуживать доставку военного оборудования Палестине или Израилю", - говорится в совместном заявлении профсоюзов ACV Puls, BTB, BBTK и ACV-Transcom. Они призвали власти Бельгии прекратить поставки оружия через аэропорты королевства и выступили за прекращение огня в зоне ближневосточного конфликта, отметив, что поддерживают тех, "кто выступает за мир".

Представитель бельгийского правительства отказался комментировать, поставлялось ли оружие в Израиль.