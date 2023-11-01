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Палестино-израильский конфликт

Reuters: транспортники Бельгии не хотят перевозить оружие Израилю и Палестине

Профсоюзы работников транспорта королевства также выступили за прекращение огня в зоне конфликта

БРЮССЕЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Бельгийские профсоюзы работников транспорта призвали своих членов отказаться от перевозки грузов с оружием для Израиля или палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление профобъединений.

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"Мы, несколько профсоюзов, занимающихся сухопутной логистикой, призываем наших членов не обслуживать доставку военного оборудования Палестине или Израилю", - говорится в совместном заявлении профсоюзов ACV Puls, BTB, BBTK и ACV-Transcom. Они призвали власти Бельгии прекратить поставки оружия через аэропорты королевства и выступили за прекращение огня в зоне ближневосточного конфликта, отметив, что поддерживают тех, "кто выступает за мир".

Представитель бельгийского правительства отказался комментировать, поставлялось ли оружие в Израиль. 

Теги:
БельгияПалестино-израильский конфликт
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