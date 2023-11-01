Министры обороны США и Австралии обсудили Украину и Ближний Восток

В Пентагоне отметили, что Ллойд Остин и Ричард Марлз подтвердили готовность наращивать военное взаимодействие

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин обсудил вопросы военного сотрудничества, ситуацию на Украине и Ближнем Востоке с главой оборонного ведомства Австралии Ричардом Марлзом. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Пентагона.

Встреча министров состоялась 31 октября в Вашингтоне. Остин и Марлз "подтвердили готовность наращивать военное взаимодействие, в частности за счет сотрудничества в технологической сфере, инициатив, касающихся размещения сил, и в рамках трехстороннего партнерства с Великобританией AUKUS".

Остин и Марлз также обсудили "ситуацию в области глобальной безопасности, поделились оценками ситуации на Украине и Ближнем Востоке". Кроме того, как следует из заявления, они отметили сотрудничество Австралии и Японии в оборонной сфере, обменялись взглядами на общие вызовы в области безопасности, обсудили будущие шаги для "поддержания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".