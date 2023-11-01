Участники встречи по Афганистану отметили необходимость запуска политического процесса

В совместном заявлении они отметили, что в Афганистане "плачевная экономическая и гуманитарная ситуации"

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Участники международной встречи по Афганистану в Риме отметили отсутствие серьезных шагов для запуска политического процесса в стране. Об этом говорится в их совместном заявлении, распространенном во вторник пресс-службой Госдепартамента.

Как отмечается в документе, во встрече, прошедшей в Риме 18 октября, приняли участие представители Великобритании, Германии, Евросоюза, Италии, Канады, Норвегии, США, Франции и Японии. В совместном заявлении они отметили "плачевную экономическую и гуманитарную ситуацию", призвали радикальное движение "Талибан" (признано террористическим, запрещено в России) "обеспечить бесперебойный доступ гуманитарным работникам", а также выразили готовность оказать поддержку населению Афганистана, пострадавшему в результате землетрясения в начале октября.

Участники встречи по Афганистану "с сожалением отметили, что "Талибан" не сделало серьезных шагов для запуска инклюзивного политического процесса". При этом они подчеркнули необходимость "открытого, инклюзивного и значимого консультативного диалога".

Они также отметили действия "Талибан" по "борьбе с террористической угрозой", исходящей от группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ), но подчеркнули, что "некоторые террористические группировки по-прежнему находятся на территории Афганистана и имеют возможность планировать и осуществлять атаки за его пределами".

Президент США Джо Байден объявил 14 апреля 2021 года о решении завершить операцию в Афганистане, начавшуюся в октябре 2001 года и ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Вывод войск США начался в мае 2021 года. Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном. 15 августа 2021 года президент страны Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США к началу сентября полностью оставили Афганистан.

Несмотря на принимаемые талибами меры, экономическая ситуация в Афганистане остается крайне сложной. По данным ООН, 22,8 млн афганцев постоянно недоедают, а 8,7 млн жителей голодают. Это происходит во многом из-за того, что радикалы имеют доступ лишь к 0,1% государственных резервов (из $9,4 млрд), поскольку их значительная часть заморожена США.