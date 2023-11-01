31 октября, 22:16,
обновлено 31 октября, 22:25
Палестино-израильский конфликт

Reuters: Блинкен планирует 3 ноября посетить Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен . AP Photo/ Alex Brandon
Госсекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo/ Alex Brandon

Агентство со ссылкой на представителя Госдепартамента передает, что госсекретарь намерен прибыть в еврейское государство "для встреч с членами правительства"

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует 3 ноября посетить Израиль. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

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По его сведениям, Блинкен намерен "в пятницу прибыть в Израиль для встреч с членами правительства". После этого госсекретарь США планирует посетить некоторые страны в регионе, отмечает агентство.

На фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке Блинкен ранее посетил Израиль, Саудовскую Аравию, Иорданию, Катар, Бахрейн, ОАЭ и Египет. Кроме того, 18 октября с однодневным экстренным визитом Израиль посетил президент США Джо Байден. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБлинкен, Энтони
© Информационное агентство ТАСС
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