Reuters: Блинкен планирует 3 ноября посетить Израиль

Агентство со ссылкой на представителя Госдепартамента передает, что госсекретарь намерен прибыть в еврейское государство "для встреч с членами правительства"

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует 3 ноября посетить Израиль. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

По его сведениям, Блинкен намерен "в пятницу прибыть в Израиль для встреч с членами правительства". После этого госсекретарь США планирует посетить некоторые страны в регионе, отмечает агентство.

На фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке Блинкен ранее посетил Израиль, Саудовскую Аравию, Иорданию, Катар, Бахрейн, ОАЭ и Египет. Кроме того, 18 октября с однодневным экстренным визитом Израиль посетил президент США Джо Байден.