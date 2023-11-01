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Палестино-израильский конфликт

На вокзале Лондона сотни людей устроили акцию в поддержку Палестины

О каких-либо действиях со стороны полиции не сообщается

ЛОНДОН, 1 ноября. /ТАСС/. Несколько сотен людей провели во вторник акцию в поддержку Палестины в британской столице. Местом сидячей демонстрации, устроенной неправительственной организацией SOAS Detainee Support, был выбран железнодорожный вокзал Ливерпуль-стрит, четвертый по загруженности в Лондоне.

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НПО, выступающая против изоляции и депортации мигрантов, разместила видеокадры акции на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter). На них видны сотни людей, которые сидят на полу, заняв практически все помещение главного зала. У многих в руках палестинские флаги. Они скандировали: "Что мы хотим? Перемирия. Когда мы хотим его? Сейчас".

На кадрах также видно, что пассажирам, пытающимся попасть на поезда или выйти на улицу, приходится совершать неудобные маневры из-за необходимости обходить протестующих. Вследствие этого по краям зала образуются заторы из людей. Каких-то действий со стороны полиции не видно.

На протяжении последних двух недель каждую субботу около 100 тыс. человек выходили на улицы в центре Лондона, чтобы принять участие в шествиях в поддержку Палестины. Организаторы массовых акций пообещали продолжать выступления каждую субботу. 

Теги:
ПалестинаВеликобританияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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