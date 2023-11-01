Армия Израиля сообщила о перехвате воздушной цели над Красным морем южнее Эйлата

Армейская пресс-служба отметила, что "угрозы для гражданского населения не возникло"

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноября. /ТАСС/. Израильские военные перехватили объект в воздухе в районе Красного моря южнее Эйлата. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад силы противовоздушной обороны Армии обороны Израиля перехватили воздушную угрозу, которая была выявлена в районе Красного моря к югу от города Эйлата", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в армии, "угрозы для гражданского населения не возникло, и проникновения на израильскую территорию зафиксировано не было".

Днем ранее израильская армия дважды сообщала о перехвате вражеских объектов в районе Красного моря. По данным военных, впервые с начала обострения напряженности Израиль применил противоракетную систему "Стрела", перехватив ракету класса "земля - земля". Как подчеркнули в армии, все объекты были сбиты за пределами израильского воздушного пространства, угрозы для гражданского населения не было.

Ответственность за тот обстрел Израиля взяло на себя йеменское движение "Ансар Аллах". Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари на вечернем брифинге высказал предположение, что эти действия являются "попыткой сателлитов Ирана отвлечь внимание" Израиля от операции в секторе Газа. Он подчеркнул, что сейчас израильские военные сосредоточены на боевых действиях в палестинском анклаве, но могут защитить страну везде, где это будет необходимо.