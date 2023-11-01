Проект новой ближневосточной резолюции включит призыв к гуманитарным паузам

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра отметил, что "мир ждет однозначного решения" Совета Безопасности ООН, "которое призовет положить конец человеческим страданиям"

ООН, 1 ноября. /ТАСС/. Призыв к гуманитарным паузам будет включен в проект ближневосточной резолюции, который готовят члены Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом сообщил журналистам Мауро Виэйра, министр иностранных дел Бразилии, которая в октябре председательствовала в Совбезе.

"Вместе с представителями 10 выбираемых членов Совета Безопасности Бразилия возглавила усилия по согласованию нового проекта резолюции, которая призывает к срочному введению гуманитарных пауз. <...> Мир ждет однозначного решения Совета, которое призовет положить конец человеческим страданиям", - сказал он.

СБ ООН в октябре не смог принять ни одного из четырех проектов резолюций по палестино-израильскому конфликту. Два документа были подготовлены Россией, еще по одному представили Бразилия и США. Из-за сложившейся ситуации на прошлой неделе 10 членов Совбеза приняли решение о подготовке собственного варианта резолюции, однако текст документа до сих пор не обнародован.

Как сообщал Виэйра ранее, новый проект ближневосточной резолюции вберет положения предыдущих документов и включит "новые пункты и аспекты, которые отвечали бы всем нуждам" и устраивали бы всех членов Совета Безопасности.

В свою очередь постоянный представитель Израиля при всемирной организации Гилад Эрдан скептически расценил перспективы принятия этого документа в Совбезе. По словам Эрдана, проект не включает положений о праве еврейского государства на самооборону и об однозначном осуждении действий палестинского движения ХАМАС.